В своей новогодней речи спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура вновь выступил против предоставления оружия Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Окамура отметил, что кабинет министров ANO, SPD и "Автомобилистов" будет прагматичным правительством, которое будет действовать в интересах чешских граждан и компаний.

"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его для продолжения абсолютно бессмысленной войны", – заявил Окамура.

"Мы не можем отдавать деньги наших граждан иностранным гражданам только потому, что этого хочет провоенная пропаганда", – отметил он.

Он пожелал всем здоровья и мира. "Я верю, что наша республика сойдет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, направляется к Третьей мировой войне", – сказал Окамура.

По его словам, Западная Европа планирует производить и продавать оружие в долг, который она берет на себя. "Я понимаю, что для Запада хорошо, когда мы платим западным оружейным компаниям за неэффективное оружие, которое россияне даже не дадут доехать до фронта", – сказал глава Палаты депутатов.

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", – резко высказался он о президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении.

"Пусть воруют, но не у нас, и пусть такая страна не будет в Европейском Союзе", – добавил Окамура.

Окамура также заявил в своей речи, что желает всем, чтобы пандемия, климатическая или провоенная истерия не повторились. "Когда мы снимем наши черно-белые очки, вы с удивлением обнаружите, что мир невероятно красочен. Вы увидите, что CO2 является очень полезным и необходимым газом. Вы увидите, что с вирусами можно жить, так же как мы жили с ними сотни тысяч лет. И вы также увидите, что если российский газ не повредил американцам или немцам, которые даже перенесли свои заводы в Китай, чтобы следовать за ним, то очевидно, что он не повредит и нам", – добавил он.

Уже в ноябре новоизбранный председатель Палаты депутатов Чехии (нижней палаты чешского парламента) Томио Окамура приказал снять украинский флаг со здания нижней палаты.

Шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали этот шаг "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов.