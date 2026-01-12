Норвегия объявила о пакете помощи Украине на $400 млн

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о выделении $400 млн помощи Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и функционирование украинского государства.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Министерстве иностранных дел в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время своего визита в Киев глава МИД Норвегии объявил о новом пакете помощи для Украины.

По его словам, $200 млн из $400 млн будут направлены "на неотложные энергетические нужды, закупку газа и другие насущные вопросы, связанные с энергетикой, чтобы как можно быстрее восстановить поставки тепла и электроэнергии".

Остальные $200 млн, отметил норвежский министр, предназначены для бюджетной поддержки, которая "будет служить мостом до того времени, когда фактически поступят обещанные средства от Европейского Союза".

"Это является сильным символом солидарности и общего дела, и мы хотели сделать это немедленно. Я родом из холодной страны. Сегодня в Осло такая же погода, как и в Киеве. Поэтому мы понимаем, насколько важно отопление в Украине", – подчеркнул Эйде.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, в свою очередь, заявил, что этот новый пакет энергетической поддержки Украины очень своевременен.

"Он поможет укрепить устойчивость нашего государства и общества. Это продолжение постоянной энергетической поддержки от Осло", – добавил глава украинского МИД.

Ранее стало известно, что Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины и выделит для этого более 267 млн евро.

В конце декабря писали, что Норвегия направит 40 млн крон на поддержку сельского хозяйства в Украине.