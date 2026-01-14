В спецслужбе Литвы оценивают шансы росоппозиционера Волкова остаться в стране

Глава литовского Департамента государственной безопасности (ДГБ) Ремигиус Бридикис заявил, что шансы российского оппозиционера Волкова остаться в стране будут оцениваться последовательно и всесторонне.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовской спецслужбы приводит Delfi.

По его словам, ДГБ сейчас находится на стадии оценки скандальных высказываний Волкова в отношении украинских чиновников, а также командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина.

"Мы хотели бы оставаться последовательными, всесторонне оценить все известные нам обстоятельства", – подчеркнул Бридикис.

После скандальных высказываний Волкова Департамент миграции намерен решить, будет ли россиянину разрешено продолжать проживание в Литве. Департамент миграции также связался по этому вопросу с Департаментом государственной безопасности.

Закон о правовом статусе иностранцев предусматривает, что временный вид на жительство в Литве аннулируется, если пребывание человека в Литве представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью человека.

Возмущение вызвал обнародованный разговор с Волковым. На скриншоте, который распространился в интернете, видно, как оппозиционер радуется якобы убийству Дениса Капустина – командира РДК.

"Здох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским „корпусом" решал мутные задачи мерзкого сельского политтехнолога Буданова", – писал Волков.

"Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Буданов и все остальное пропагандистское лицемерное воровство. И тогда у Украины появится шанс победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит", – утверждал он.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене ранее выражала надежду, что вид на жительство Волкова в Литве будет аннулирован.

Президент Литвы Гитанас Науседа сравнил высказывания Волкова с жаргоном хозяина Кремля Владимира Путина.