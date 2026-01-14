У спецслужбі Литви оцінюють шанси росопозиціонера Волкова залишитись в країні

Голова Департаменту державної безпеки Литви (ДДБ) Ремігіюс Брідікіс заявив, що шанси російського опозиціонера Волкова залишитися в країні будуть оцінюватися послідовно і всебічно.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави литовської спецслужби наводить Delfi.

За його словами, ДДБ наразі перебуває на стадії оцінки скандальних висловлювань Волкова щодо українських посадовців, а також командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.

"Ми хотіли б залишатися послідовними, всебічно оцінити всі відомі нам обставини", – підкреслив Брідікіс.

Після скандальних висловлювань Волкова Департамент міграції має намір вирішити, чи буде дозволено росіянину продовжувати проживання в Литві. Департамент міграції також зв'язався з цього питання з Департаментом державної безпеки.

Закон про правовий статус іноземців передбачає, що тимчасова посвідка на проживання в Литві анулюється, якщо перебування людини в Литві становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людини.

Обурення викликала оприлюднена розмова з Волковим. На скриншоті, що поширився в інтернеті, видно, як опозиціонер радіє нібито вбивству Дениса Капустіна – командира РДК.

"Здох нацик, який самим своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди. Який зі своїм клоунським "корпусом" вирішував каламутні завдання мерзенного сільського політтехнолога Буданова", – писав Волков.

"Сподіваюся, що за Капустіним підуть його дружки. Сяде Єрмак, сяде Буданов і все інше пропагандистське лицемірне злодійство. І тоді в України з'явиться шанс перемогти. А поки вона робить ставку на капустіних, їй нічого не світить", – стверджував він.

Прем’єрка Литви Інга Ругінене раніше висловлювала сподівання, що посвідка Волкова на проживання в Литві буде анульована.

Президент Литви Гітанас Науседа порівняв висловлювання Волкова із жаргоном господаря Кремля Владіміра Путіна.