Прем’єрка Литви хоче вигнати з країни опозиціонера РФ після слів про Капустіна і Буданова

Прем'єрка Литви Інга Ругінене каже, що висловлювання російського опозиціонера Леоніда Волкова про командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна і українських посадових осіб є неприйнятними, і сподівається, що його посвідка на проживання в Литві буде анульована.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила журналістам в середу, її слова наводить LRT.

За словами Ругінене, такі висловлювання є неприйнятними, і "така людина не повинна залишатися в Литві".

"ДДБ (Департамент державної безпеки) проводить розслідування, і після цього розслідування Департамент міграції дасть свої оцінки. Дуже сподіваюся, що розслідування буде детальним, і ми в майбутньому зможемо уникнути як подібних висловлювань, так і людей, які дозволяють собі такі висловлювання", – запевнила Ругінене.

Волков, як колишній соратник одного з лідерів російської опозиції Алексєя Навального, має тимчасову посвідку на проживання в Литві.

Закони Литви передбачають, що тимчасова посвідка на проживання може бути анульована, якщо проживання іноземця в Литві становить загрозу національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людей.

Обурення викликала оприлюднена в понеділок розмова з Волковим, який проживає в Литві. На скриншоті, що поширився в інтернеті, видно, як опозиціонер радіє нібито вбивству Дениса Капустіна – командира РДК.

"Здох нацик, який самим своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди. Який зі своїм клоунським "корпусом" вирішував каламутні завдання мерзенного сільського політтехнолога Буданова", – писав Волков.

"Сподіваюся, що за Капустіним підуть його дружки. Сяде Єрмак, сяде Буданов і все інше пропагандистське лицемірне злодійство. І тоді в України з'явиться шанс перемогти. А поки вона робить ставку на капустіних, їй нічого не світить", – стверджував він.

Департамент міграції Литви звернувся до ДДБ за додатковою консультацією щодо можливої загрози національній безпеці та з проханням дати оцінку висловлюванням Волкова, що з'явилися в публічному просторі.

Лідер литовської популістської партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс вважає, що Волкову слід скасувати дозвіл на проживання в Литві.