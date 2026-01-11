Науседа: слова опозиціонера РФ щодо Капустіна і Буданова схожі на "жаргон Путіна"

Президент Литви Гітанас Науседа називав заяви російського опозиціонера Леоніда Волкова про українських військових та посадовців схожими на жаргон господаря Кремля Владіміра Путіна.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Науседа вважає випадок із Волковим "дійсно винятковим".

"Ми повинні спочатку чітко з'ясувати, кого ми вважаємо лідерами опозиції, тому що коли лідери опозиції починають говорити жаргоном, схожим на жаргон самого Путіна, виникає питання, де позиція, де опозиція", – сказав литовський лідер.

Також, за словами Науседи, слід визнати, що Кремль зробив все, щоб знищити опозицію як фізичними, так і іншими засобами, а самій державі та її народу важко повністю позбутися імперських амбіцій і філософії російського месіанства.

Він зазначив, що щодо Росії визначити різницю між позицією й опозицією "значно складніше, ніж, наприклад, у випадку Білорусі".

Нагадаємо, Волков, як колишній соратник одного з лідерів російської опозиції Алексєя Навального, має тимчасову посвідку на проживання в Литві.

Закони Литви передбачають, що тимчасова посвідка на проживання може бути анульована, якщо проживання іноземця в Литві становить загрозу національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людей.

Обурення викликала оприлюднена розмова з Волковим. На скриншоті, що поширився в інтернеті, видно, як опозиціонер радіє нібито вбивству Дениса Капустіна – командира РДК.

"Здох нацик, який самим своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди. Який зі своїм клоунським "корпусом" вирішував каламутні завдання мерзенного сільського політтехнолога Буданова", – писав Волков.

"Сподіваюся, що за Капустіним підуть його дружки. Сяде Єрмак, сяде Буданов і все інше пропагандистське лицемірне злодійство. І тоді в України з'явиться шанс перемогти. А поки вона робить ставку на капустіних, їй нічого не світить", – стверджував він.

Департамент міграції Литви звернувся до ДДБ за додатковою консультацією щодо можливої загрози національній безпеці та з проханням дати оцінку висловлюванням Волкова, що з'явилися в публічному просторі.

Лідер литовської популістської партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс вважає, що Волкову слід скасувати дозвіл на проживання в Литві.

А прем'єрка Литви Інга Ругінене сподівається, що його посвідка на проживання в Литві буде анульована.