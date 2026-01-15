Албания готова присоединиться к закупке оружия США для Украины

Албания продолжит оказывать гуманитарную и военную поддержку Украине и, в частности, стремится присоединиться к программе по финансированию закупок американского оружия для Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в Киеве министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали, ее цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Спиропали отметила, что Албания оказывает гуманитарную, военную и другую поддержку Украине и будет продолжать это делать.

"Поэтому наш премьер-министр, наше правительство стремится изучить программу PURL и присоединиться к ней", – сказала она на совместной пресс-конференции с Андреем Сибигой.

Министр подчеркнула, что Албания является членом НАТО и считает, что "наши обязанности в Альянсе заключаются в распределении бремени".

"И, безусловно, мы готовы в 2026 году присоединиться к программам, не только PURL, но и других программ сотрудничества, в том числе двусторонних с Украиной", – добавила министр.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что к инициативе PURL, в рамках которой государства закупают у США оружие для Украины, присоединилось в целом уже 24 страны.

31 декабря стало известно, что Хорватия выделяет около 14 млн евро на закупку оружия США для Украины

Румыния решила поддержать инициативу PURL, сделав вклад в 50 млн евро.