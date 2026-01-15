Украина созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что МИД совместно с Министерством энергетики созывает энергетический "Рамштайн".
Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".
Сибига заявил, что такое решение было принято по поручению премьер-министра Юлии Свириденко.
"Вместе с Министерством энергетики созываем Энергетический Рамштайн, на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства", – заявил он.
Затем глава МИД отметил, что Украина находится в постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования за счет фонда.
Отметим, в результате систематических ударов РФ по критической инфраструктуре, президент Владимир Зеленский заявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Также будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно.
Также он рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.
В понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждались массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник".