Как Европа готовится защищать Гренландию от Трампа и удастся ли ей это

Успех в Венесуэле дал администрации Дональда Трампа не просто уверенность, а почти абсолютную веру в свою вседозволенность и непобедимость.

Как следствие, уже вторую неделю все окружение Трампа с подачи Стивена Миллера, одного из его ключевых чиновников, раз за разом повторяет одну мантру: "А кто будет готов бросить нам вызов?".

Вполне возможно, что проверять готовность других бросить вызов Америке трамписты будут в Гренландии.

О том, готовы ли в Европе к противостоянию с американскими "заклятыми друзьями", читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Будет ли Европа воевать за Гренландию? Как требование Трампа стало вызовом для НАТО. Далее – краткое изложение статьи.

Уже почти не осталось сомнений – нынешний дипломатический шторм вокруг Гренландии ни в коем случае не стоит воспринимать просто как эксцентричную прихоть действующей администрации Белого дома.

Вместо этого мы имеем дело с очередной, но самой агрессивной попыткой реализации давней американской стратегии в Арктике.

На фоне усиления риторики Вашингтона о необходимости установления контроля над Гренландией европейские союзники перешли к фазе активных, хотя и преимущественно символических действий в регионе.

Если аргументация Белого дома строится на угрозе перехвата инициативы в Арктике Россией и Китаем, то европейские столицы в ответ инициировали развертывание военных контингентов.

Тем самым пытаясь продемонстрировать способность НАТО самостоятельно гарантировать безопасность "Высокого Севера" без нарушения суверенитета Дании.

Практическая реализация этой стратегии вылилась в операцию под названием Arctic Endurance.

В Вашингтоне еще не отреагировали на такой шаг европейцев. В конце концов, там всегда были уверены в своей способности навязать Европе свое решение.

Поэтому США могут позволить себе делать вид, что эти действия никак не способны изменить их планы.

А в дополнение – наращивание военного присутствия НАТО в Арктике вызвало прогнозируемую негативную реакцию со стороны России, которая получила возможность обвинить Альянс в использовании "ложных поводов" для милитаризации региона.

Если в Кремле заявят о планах аналогично усилить свое военное присутствие в Арктике, это станет скорее аргументом в пользу США.

В то же время политическое руководство Гренландии категорически отвергает идею перехода под юрисдикцию США, подчеркивая свою идентичность и выбор в пользу Дании в условиях текущего геополитического кризиса.

Ситуация выявила глубокие разногласия внутри НАТО относительно методов реагирования.

С одной стороны, Великобритания и страны-лидеры ЕС – в первую очередь Франция и Германия. А также другие северные страны, для которых угрозы в адрес Дании являются и личной угрозой. Эти страны активно поддерживают развертывание войск, разрабатывая планы по привлечению кораблей и авиации – якобы для успокоения опасений Трампа.

В то же время другие члены НАТО выражают осторожность в отношении такой политики. В том числе – опасаясь за свои отношения с США.

Но есть ли у европейских лидеров такая же упрямость, как у администрации Дональда Трампа, до конца настаивать на своем?

Не исключено, что настоящим лидером "защиты Гренландии" придется стать Великобритании.

Однако, учитывая достаточно сдержанную риторику Лондона, его решимость выглядит в основном как поддерживающий элемент – основная надежда по-прежнему на знаменитые "особые отношения" двух столиц по обе стороны Атлантики. Именно они спасали их в самые сложные моменты, и сейчас британский премьер Кир Стармер считает, что спасут снова.

