"Мы – сверхдержава, и будем так себя вести": в Белом доме обозначили подход США при Трампе

Один из самых давних помощников президента США Дональда Трампа в понедельник обозначил эпохальный сдвиг в глобальной роли Соединенных Штатов на фоне того, как в Венесуэле был захвачен местный лидер Николас Мадуро.

Об этом в интервью CNN говорил глава аппарата Белого дома Стивен Миллер, сообщает "Европейская правда".

По словам Миллера, можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, "но мы живем в реальном мире... который управляется силой, который управляется принуждением, который управляется властью". "Это – железные законы мира", – заявил помощник Дональда Трампа.

Миллер сказал, что в соответствии с "доктриной Трампа" США будут без угрызений совести использовать свои вооруженные силы для защиты американских интересов, которые, по его словам, являются синонимом "будущего свободного мира".

"Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", – заявил Стивен Миллер.

Его комментарии прозвучали после предупреждений Трампа в воскресенье о возможных новых действиях против других стран. В частности, он пригрозил Колумбии. Также Трамп заявил, что Мексика должна "взяться за ум".

Кроме того, Трамп недавно пообещал, что Иран "очень жестко пострадает", если будет убивать протестующих.

В дополнение Трамп возобновил свои угрозы захватить Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы в отношении острова.

Президент Финляндии и премьер-министр Швеции выразили поддержку Дании и Гренландии. В поддержку выступили также страны Балтии.