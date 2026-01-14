Трамп: НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО станет эффективнее, если Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Гренландия необходима США для "национальной безопасности", а НАТО должен помочь Вашингтону установить контроль над островом.

"Это жизненно важно для "Золотого купола", который мы строим. НАТО должен проложить нам путь к получению (Гренландии. – Ред.). Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого нельзя допустить", – написал президент США.

В то же время Трамп заявил, что без США НАТО не будет эффективной силой сдерживания.

"В военном плане, без огромной силы Соединенных Штатов, которую я создал во время своего первого срока и сейчас вывожу на новый и еще более высокий уровень, НАТО не будет эффективной силой или средством сдерживания – даже близко! Они это знают, и я тоже. НАТО станет гораздо мощнее и эффективнее, если Гренландия будет в руках Соединенных Штатов", – написал Трамп, добавив, что любое другое, кроме контроля США над островом, "будет неприемлемым".

Напомним, в воскресенье Трамп заявил, что США "так или иначе" получат датскую территорию.

Это побудило премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена заявить во вторник, что арктическая территория предпочитает остаться частью Дании.

В ответ на слова Нильсена Трамп сказал, что "это их проблема" и он с Нильсеном не согласен.

В то же время конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.

А сенаторы США подали законопроект, который запрещает американским военным оккупировать или аннексировать территории стран НАТО, включая Гренландию.