Глава МИД Норвегии: Европа хочет сохранить поддержку Украины от США несмотря на гренландский кризис

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии для Европы Украина остается приоритетом, а потому ЕС хотел бы сохранить и участие США в урегулировании российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения в Украинском доме в Давосе в рамках проекта "Украина на передовой будущего", организованного Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Эйде заявил, что внутри Европейского Союза продолжаются "очень серьезные обсуждения ответа" по Гренландии. По его словам, никто не будет объявлять потенциальные ответы до того, как их сформулируют.

"То, что некоторые интерпретируют как слабость, на мой взгляд, следует понимать иначе – как то, что мы считаем Украину вопросом номер один. Мы очень хотим сохранить участие американцев в вопросе Украины", – акцентировал он.

Министр иностранных дел Норвегии акцентировал: это настоящая война, настоящий конфликт с реальными, драматическими последствиями.

"В конце концов, американцы не вторглись в Гренландию – были только разговоры об этом, но этого не произошло. А война в Украине продолжается. И вы видите, что даже на встречах по Украине мы в конце концов начинаем говорить о Гренландии", – отметил он.

Поэтому он акцентировал, что Европа должна держаться выбранного курса.

"Это не слабость – это осознанный выбор, потому что мы действительно в это верим. Мы хотим результата в Украине, который будет подкреплен Соединенными Штатами. Это – приоритет номер один, даже если для других существуют другие приоритеты", – подчеркнул норвежский министр.

Он также отметил, что Европа могла бы выбрать "более жесткую конфронтацию с США по другим вопросам", но не хочет этого делать из-за Украины.

"Мы считаем чрезвычайно важным сейчас сохранить участие Соединенных Штатов – по крайней мере в поддерживающей роли – в процессе, который возглавляет Европа. Никто в Европе не хотел дискуссии о Гренландии, потому что мы не считали, что там есть проблема: Гренландия входит в НАТО", – подытожил Эйде.

Во время этой же панели министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа готова ответить на ситуацию вокруг Гренландии, но "если в этом будет необходимость".

Как сообщалось, Дания и Гренландия предложили развернуть на Гренландии миссию Североатлантического альянса. По данным СМИ, Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время американский президент посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

Читайте также на эту тему: Гренландский кризис, бьющий по Украине. Какие последствия для ВСУ будет иметь конфликт Трампа с Европой.