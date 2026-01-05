В Латвии заявили о повреждении оптического кабеля в Балтийском море

В Балтийском море вблизи латвийского города Лиепая обнаружили повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в сети X.

По словам премьера, инцидент не повлиял на пользователей связи в Латвии.

"Пользователи латвийской связи не пострадали от инцидента. Я нахожусь на связи с Центром кризисного управления и ответственными службами, пока Государственная полиция начала расследование, и обстоятельства выясняются", – написала Силиня.

В то же время, по данным государственной полиции Латвии, как сообщает Delfi, повреждение кабеля могло быть вызвано судном, которое двигалось по неактивному тросу, а затем изменило курс на активный трос, повредив его.

В воскресенье, 4 января, сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве с Береговой охраной и другими службами внутренних дел поднялись на борт судна, которое в настоящее время находится в порту Лиепаи, и поддерживают связь с его экипажем. На данный момент судно или его экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией, и активная работа по выяснению обстоятельств продолжается.

Как сообщалось ранее, повреждение подводного телекоммуникационного кабеля расследуют в Финляндии.

В среду, 31 декабря, полиция задержала грузовое судно Fitburg, которое направлялось из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки до Эстонии.

Отметим, финская таможня сообщила, что на борту грузового судна Fitburg были обнаружены стальные изделия, на которые распространяются международные санкции.

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.