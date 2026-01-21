Почему именно британский премьер должен возглавить движение по сдерживанию Трампа

Стремление президента США Дональда Трампа к созданию новой американской империи свидетельствует о том, что в 2026 году устойчивость НАТО может подвергнуться серьезнейшему испытанию.

Только за последние несколько недель администрация Трампа захватила и вывезла из Венесуэлы Николаса Мадуро и пригрозила аннексировать Гренландию силой. Этот международный авантюризм превратил неоколониальную "доктрину Донро" – грубо искаженную версию доктрины Монро, провозглашающей доминирование США в Западном полушарии, – в смертельно опасную реальность.

Бывший генеральный директор Citibank Уильям Родс и исполнительный директор Группы тридцати Стюарт Макинтош считают, что именно роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера является ключевой в защите Европы от нападок Трампа.

Их объяснения – в колонке Время для лидерства Британии: почему именно Лондон должен возглавить сопротивление Трампу. Далее – краткое изложение.

Авторы колонки считают, что среди лидеров стран НАТО с наиболее эффективными военными возможностями британский премьер ближе всего к Трампу, тем более что президент США испытывает особую симпатию к Великобритании.

Родс и Макинтош также обращают внимание, что Кир Стармер, по сравнению с политически "ослабленным" французским президентом, имеет значительное парламентское большинство. А, Германия, по их словам, имеет ограниченный военный потенциал и стагнирующую экономику.

"Кроме того, Великобритания сыграла историческую роль в создании НАТО и имеет глубокие исторические связи с Венесуэлой (британские наемники поддерживали Венесуэльскую войну за независимость в XIX веке). Поэтому Стармер имеет императив отстаивать экономическую и политическую стабильность в Венесуэле, а также защищать НАТО и Гренландию, территорию союзника по НАТО Дании, от интриг Белого дома", – объясняют бывший генеральный директор Citibank и исполнительный директор Группы тридцати.

Они отмечают, что ставки высоки. Авторы колонки рекомендуют британскому премьеру отойти от сдержанной, "адвокатской" манеры и стать значительно более настойчивым в своих публичных и частных беседах с президентом США.

По мнению Родса и Макинтоша, Стармер и другие лидеры НАТО должны действовать более заметно, мобилизуя республиканцев в Конгрессе, среди которых многие являются давними сторонниками Альянса, на свою сторону.

"Обнадеживает то, что пять республиканцев проголосовали вместе с демократами в Сенате США за резолюцию о военных полномочиях, которая ограничивала бы возможности Трампа вести войну в Венесуэле. И хотя этот законопроект не имел шансов быть принятым, Трамп теперь знает, что односторонние действия против союзника по НАТО могут вызвать раскол в Республиканской партии", – отмечают авторы колонки.

Они предупреждают, что если США не достигнут хотя бы определенной стабильности во внешней политике, мир войдет в период противостояния великих держав с потенциально катастрофическими последствиями: Владимир Путин может попытаться распространить свое влияние на балтийские государства, а Си Цзиньпин – атаковать Тайвань и оказывать давление на союзников США, таких как Япония и Филиппины.

Поэтому, по мнению бывшего генерального директора Citibank и исполнительного директора Группы тридцати, Стармер и другие европейские лидеры должны укрепить нормы НАТО и подчеркнуть важность Альянса уже сейчас, пока у них еще есть шанс повлиять на Трампа.

Кроме того, они считают, что одним из способов произвести сильное впечатление на президента США, который обожает королевские атрибуты, могла бы стать публичная встреча и теплое приветствие между британским королем Чарльзом III и датским королем Фредериком X.

"Стармер и его европейские союзники должны подготовиться к сложному пути, ведь защита НАТО от его самого мощного члена потребует сочетания силы и хитрости", – пишут авторы колонки.

Они предупреждают, что альтернативы этому уже нет, потому что недавно Дональд Трамп заявил, что его власть не ограничена законами и договорами, только его "собственной моралью".

Подробнее – в колонке Уильяма Родса и Стюарта Макинтоша Время для лидерства Британии: почему именно Лондон должен возглавить сопротивление Трампу.