Премьер Бельгии: конфискация россактивов была бы актом войны

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает, что Европа не может просто забрать замороженные российские активы, поскольку это было бы равносильно объявлению войны и имело бы далеко идущие последствия для международной финансовой системы.

Об этом, как пишет корреспондент "Европейской правды", он сказал во время Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Де Вевер заявил, что вопрос использования замороженных российских активов – "это очень чувствительная тема".

"Я хочу прежде всего сказать, что это обязанность Европы – финансировать Украину, и мы это сделали. Европа, безусловно, не выиграет "приз за красоту" за способ принятия решений, но в конечном итоге есть результат: 90 млрд на финансирование Украины", – отметил премьер Бельгии.

Затем он сказал, что "нельзя просто забрать чьи-то деньги".

"Мы не воюем с Россией. Европа не воюет с Россией. Мы не можем просто конфисковать деньги, это было бы актом войны. Нельзя это недооценивать. Это никогда не случалось в истории. Иммобилизованные деньги даже во время Второй мировой войны не были конфискованы. Это был бы первый случай в истории, когда такое произошло, и это имело бы большие последствия", – считает де Вевер.

Он сказал, что эти "большие последствия" были бы ощутимы для Европы, для веры и доверия к финансовой системе.

"Нет ничего бесплатного. Все, что кажется простым, на самом деле очень сложно. И это прошло незамеченным, но мы заморозили эти активы на неопределенный срок", – сказал он.

Также де Вевер добавил, что когда будет заключено мирное соглашение – "эти активы будут на столе" переговоров.

"В тот момент я буду иметь право голоса, и каждый евро из этих денег будет использован для возврата долгов и восстановления Украины. Мне будет очень грустно видеть, как хотя бы один евро вернется в Москву. Но мы должны уважать международное право", – подытожил он.

Напомним, в ночь на 19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро.

Решение приняли после того, как ЕС отказался от варианта "репарационного займа" в связи с оппозицией Бельгии, на чьей территории находится большинство замороженных в Европе российских активов.

Тогда де Вевер назвал это решение сильным политическим сигналом.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": На защите средств России. Почему ЕС не согласовал "репарационную" помощь для Украины, а также: Не репарационный и не кредит: где Украина выиграла, а где проиграла от решения ЕС.