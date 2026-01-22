Каллас рассказала, на каких условиях ЕС может сотрудничать с Советом мира Трампа

Европейский Союз мог бы сотрудничать с Советом мира, основанным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, если бы его роль ограничивалась урегулированием ситуации в Секторе Газа, как определено резолюцией СБ ООН.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас на полях саммита лидеров ЕС 22 января.



ЕС сможет работать с Советом мира Трампа только если его деятельность будет ограничена мандатом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.



"Мы хотим работать ради мира на Ближнем Востоке, и мы хотим, чтобы этот Совет мира был ограничен резолюцией Совета Безопасности ООН, как это было предусмотрено", – заявила Каллас.



Она напомнила, что создание Совета мира по Сектору Газа было предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН – "но на ограниченное время до 2027 года".



Кроме того, в резолюции "был описан четкий путь того, как палестинцы возьмут власть".



"Следовательно, если мы сузим его (Совета мира – "ЕП") применение к Сектору Газа, как это и планировалось, тогда мы также сможем с ним работать", – подчеркнула Кая Каллас.



Как сообщалось, 17 ноября 2025 года Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию в поддержку Комплексного плана прекращения конфликта в Секторе Газа, о котором президент США Дональд Трамп объявил 29 сентября. Документ был одобрен 13 странами-членами Совета Безопасности; Китай и Россия воздержались. Резолюция, в частности, предусматривала создание переходной администрации под названием "Совет мира", которая должна координировать усилия по восстановлению Газы, включая доставку гуманитарной помощи.



Вопреки этому, Дональд Трамп создает Совет мира по Газе под более широким зонтиком своего Совета мира, для участия в котором президент США собирается потребовать от государств по миллиарду долларов.



Трамп пригласил к членству в Совете мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь. Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после завершения войны, так как среди приглашенных есть Беларусь и Россия.



Глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов сделать взнос в Совет мира за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.