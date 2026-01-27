Почему Киев резко развернул политику в отношении оппозиции Беларуси и при чем здесь Трамп

25 января в Вильнюсе президент Владимир Зеленский впервые провел встречу с председателем Объединенного переходного комитета Беларуси (то есть правительства в изгнании) Светланой Тихановской, встречи с которой до сих пор старательно избегал. Причем не только пообщался, но и пообещал положительно решить вопросы, поднятые белорусской стороной. А также пригласил Светлану Тихановскую в Киев.

При этом инициатива встречи исходила именно от украинской стороны, что совершенно нехарактерно для отношений с белорусской оппозицией.

О том, как и почему Украина коренным образом меняет подходы к сотрудничеству с демократическими силами Беларуси, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Конец "мира" с Лукашенко: как отставка Ермака повлияла на курс в отношении Беларуси. Далее – краткое изложение статьи.

Короткое рукопожатие на публичном мероприятии в немецком городе Аахен в мае 2023 года. Сложно поверить, но такое "общение" до сих пор оставалось единственной личной коммуникацией между Владимиром Зеленским и Светланой Тихановской.

И вот в воскресенье в Литве Зеленский и Тихановская провели первую встречу.

Резкий разворот политики Киева может иметь внутренний характер – противником таких контактов был предыдущий глава Офиса президента Андрей Ермак.

Причем причины такой политики объяснялись так: белорусская демократическая команда слаба и раздроблена, там периодически вспыхивают конфликты. А потому сотрудничество с командой Тихановской никоим образом не усилит Украину, а наоборот создаст дополнительные риски на белорусской границе.

Инициатива встречи исходила именно с украинской стороны еще и потому, что сотрудничество с белорусской оппозицией сейчас как никогда необходимо Украине.

Диалог между Украиной и демократическими силами Беларуси стартовал в тот момент, когда самопровозглашенный президент Александр Лукашенко получил самый реальный за годы полномасштабной войны шанс выйти из международной изоляции и снять значительную часть санкций.

Напомним, в декабре прошлого года Лукашенко дал согласие выпустить самых известных политзаключенных, включая нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. А США в ответ сняли санкции с белорусского калия.

Позже Дональд Трамп пригласил Лукашенко (а также Владимира Путина) в состав Совета мира – и в отличие от большинства европейских лидеров, самопровозглашенный президент Беларуси это приглашение мгновенно принял.

Все это позволяет предположить, что процесс вывода Лукашенко из международной изоляции будет продолжаться.

В частности, в Минске рассчитывают, что администрация Трампа поможет им организовать транзит калия – ведь без него снятие санкций не будет иметь положительного эффекта для экономики.

Традиционно белорусский калий импортировался транзитом через Литву в порт Клайпеду, однако далеко не факт, что даже нынешнее, гораздо более прагматичное правительство Литвы согласится разблокировать транзит.

Альтернативным маршрутом для белорусского калия может быть Украина. Как бы абсурдно это ни звучало, но у Лукашенко не скрывают надежд, что такой транзит может быть прописан в будущем мирном соглашении.

При таком раскладе Украине нужно было дать четкий сигнал: подобные махинации за нашей спиной недопустимы и не будут нами приняты. Налаживание контактов с офисом Тихановской можно считать именно таким сигналом.

"В конце концов, Украина не сделала ничего особенного. Тихановскую признают демократическим лидером Беларуси во всей Европе, и мы просто наконец присоединились к общей европейской позиции", – говорит бывший посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Конец "мира" с Лукашенко: как отставка Ермака повлияла на курс в отношении Беларуси.