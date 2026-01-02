В Литве – задержки авиарейсов из-за сильного снегопада

В Литве задерживаются некоторые авиарейсы из-за сильного снегопада, который прошел в ночь на 2 января.

Об этом заявила руководительница маркетинговой группы Lithuanian Airports (LTOU) Агне Шалтените, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Шалтените, из-за сильного снегопада, который прошел ночью, некоторые рейсы могут быть задержаны или перенаправлены в альтернативные аэропорты.

В частности, рейс из немецкого Франкфурта в аэропорт Вильнюса (VNO) в настоящее время задерживается более чем на 12 часов – самолет Lufthansa должен был приземлиться в 23:55 1 января, но время приземления пришлось пересмотреть, и сейчас ожидается, что он прибудет в 12:20 2 января.

Кроме того, рейс этого же самолета из Вильнюса в Франкфурт, запланированный на 2 января, также будет задержан – вместо запланированного времени вылета в 06:10, теперь он запланирован на 13:20.

Расписание прилетов и вылетов VNO показывает больше задержек, которые варьируются от нескольких минут до получаса.

"Команда аэропорта работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов и максимально бесперебойную работу. Пока неблагоприятные погодные условия будут продолжаться, это может влиять на расписание полетов", – отметила руководитель маркетинговой группы Lithuanian Airports.

Недавно в Польше пассажиры, вылетавшие из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена, столкнулись с задержками рейсов из-за необходимости провести обработку самолетов против обледенения.

Также стало известно, что в Польше неисправность оборудования управления движением на станции Прушков в сочетании со сложными погодными условиями после сильного снегопада привели к задержкам и отменам поездов в ночь на 31 декабря.