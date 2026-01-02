Сотни рейсов отменены из-за непогоды в одном из крупнейших аэропортов Европы

Из-за непогоды в нидерландском аэропорту Схипхол, одном из крупнейших аэропортов Европы, было отменено не менее 200 рейсов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Более сотни рейсов также были задержаны. "Из-за неприятного сочетания зимних погодных условий и сильного ветра произошло реальное нарушение расписания рейсов", – заявил представитель KLM.

Аэропорт Схипхол советует путешественникам проверять последнюю информацию о рейсах перед вылетом, поскольку количество задержек может меняться в течение дня. "Мы внимательно следим за развитием погоды", – говорит представитель KLM.

Из-за непредсказуемости погоды трудно точно сказать, сколько рейсов будет затронуто. "Пассажиры будут проинформированы как можно скорее, и им будут перебронированы билеты на следующий доступный рейс", – заявили в KLM.

В пятницу вечером и в ночь на субботу по всей стране будут продолжаться многочисленные ливни. Есть вероятность гроз и града, особенно вдоль побережья.

Проблемы в аэропорту Схипхол являются результатом сочетания нескольких факторов. Например, взлетно-посадочные полосы нужно очищать от снега, а также требуется время на размораживание самолетов.

"Сильный западный ветер также означает, что для вылетов и посадок доступны только две взлетно-посадочные полосы", – говорит представитель Службы управления воздушным движением Нидерландов (LVNL). Обычно их три.

По словам представителя LVNL, в настоящее время из-за зимних условий в час может приземлиться примерно двадцать самолетов и вылететь двадцать самолетов. В часы пик аэропорт Схипхол обычно обслуживает примерно шестьдесят самолетов в час.

Ожидается, что погодные условия также повлияют на рейсы аэропорта Схипхол завтра.

Рейсы в аэропорту Эйндховена и аэропорту Роттердама/Гааги пока не подвергаются влиянию погоды.

Напомним, в Польше неисправность оборудования управления движением на станции Прушков в сочетании со сложными погодными условиями после сильного снегопада привели к задержкам и отменам поездов в ночь на 31 декабря.

А 20 декабря компания Eurostar, осуществляющая перевозки между Великобританией и континентальной Европой, была вынуждена отменить все рейсы из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.