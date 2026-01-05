ЕС готовит заем на 90 млрд евро для Украины, первый транш ожидают во II квартале 2026

Европейская комиссия и Совет ЕС работают над финализацией правовой базы для предоставления Украине займа в 90 млрд евро на следующие два года, с тем, чтобы Украина могла получить первый транш до конца второго квартала 2026 года.



Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Мацей Берестецки 5 января в Брюсселе.



Евросоюз проводит подготовительную работу по предоставлению Украине 90 млрд евро в 2026-27 годах, о чем решил Европейский совет в декабре.



"18-19 декабря Европейский совет договорился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро на основе усиленного сотрудничества. После заседания, Еврокомиссия подала предложение по решению Совета ЕС, которое разрешает усиленное сотрудничество. Оно было принято 22 декабря и передано в Совет ЕС, где за него будут голосовать квалифицированным большинством", – сообщил Берестецки.



Он добавил, что принятие решения об усиленном сотрудничестве ЕС и Украины также требует согласия от Европейского парламента.



"Предполагается, что это (утверждение документа Советом ЕС и Европарламентом. – "ЕП") состоится в течение следующих нескольких недель", – подчеркнул спикер Еврокомиссии.



Он также рассказал, что одновременно Европейская комиссия работает над предложением по регламенту, который устанавливает условия займа для Украины.



"Это предложение от Комиссии планируется принять в январе, а затем оно будет передано в Коллегию для принятия решения", – сообщил спикер.



В то же время, "Европейский совет согласился внести изменения в регламент о многолетней финансовой рамке (многолетний бюджет ЕС до 2027 года. – "ЕП"), чтобы ЕС мог предоставить заем третьей стране".



"Это предложение от Комиссии также планируется принять в январе", – уточнил он.



"Мы осознаем неотложность финансовых потребностей Украины. Планируем осуществить первый платеж Украине не позднее второго квартала 2026 года", – добавил Мацей Берестецки, отвечая на вопрос "ЕвроПравды".



Как сообщала "Европейская правда", Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой схеме.



В выводах саммита отмечено, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза как гарантии для этого кредита не будет иметь влияния на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".



