Почему аграрии боятся потери рынков при вступлении в ЕС и что они предлагают

Торговое соглашение, подписанное Украиной в октябре 2025 года, открывает новые возможности для торговли и взаимодействия с европейскими партнерами.

Но наряду с новыми перспективами возникает важная и сложная задача – имплементация регламентов ЕС в растениеводстве и животноводстве до 1 января 2028 года.

Украинские аграрии опасаются, что имплементация Украиной аграрных стандартов ЕС приведет к удорожанию украинской продукции, в результате чего мы можем потерять неевропейские внешние рынки.

О том, что сделать, чтобы европейские стандарты стали инструментом развития, а не барьером, читайте в колонке председателя Всеукраинского аграрного совета Андрея Дикуна Вступить в ЕС и не убить агросектор: какой должна быть имплементация Украиной евростандартов. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что Украина сегодня находится в уникальной ситуации: фактически мы стали первой за долгие годы страной, которая присоединяется к Европейскому Союзу с эффективно работающим и конкурентоспособным сельским хозяйством.

По его словам, во время полномасштабной войны внедрение регламентов, которые требовали от других стран лет плановой подготовки, для Украины становится не только технологическим, но и экономическим вызовом.

"По оценкам независимых аналитических центров, включая исследование Всеукраинского аграрного совета, имплементация регламентов без адаптаций может привести только в сфере средств защиты растений к потерям более 2,5 млрд евро в год – или 70–150 евро на гектар – из-за запрета использования в Украине около 100 действующих веществ. Общие же потери для агросектора будут гораздо больше", – предупреждает Андрей Дикун.

По его мнению, эта потенциальная нагрузка больше всего ударит по малым и средним производителям – основе украинского села.

Таким образом, главный вопрос – как внедрить стандарты ЕС так, чтобы не нанести ущерб сектору.

Председатель Всеукраинского аграрного совета считает, что для Украины критически важным является подход, который условно можно описать как "одна страна – две системы". Для европейского рынка мы должны полностью выполнять требования и регламенты ЕС.

В то же время для других направлений экспорта Украина должна сохранять действующую модель производства, чтобы оставаться конкурентоспособной в мире.

Поэтому, по мнению Дикуна, задача Украины на 2026 год – не просто двигаться в сторону евроинтеграции, а делать это таким образом, чтобы европейские стандарты стали инструментом развития, а не барьером.

Для этого необходимы: официальный экономический анализ влияния имплементации регламентов на различные сегменты агросектора; реалистичные переходные периоды, сопоставимые с теми, которые были у стран-кандидатов Центральной и Восточной Европы; поэтапное внедрение, прежде всего для экспортеров, с постепенным распространением на внутренний рынок; финансовая поддержка адаптации через инструменты ЕС, в частности в рамках Ukraine Facility; особые условия для малых и средних производителей, а также деоккупированных и прифронтовых территорий; использование современных систем прослеживаемости, позволяющих обеспечить различные режимы производства для разных рынков.

Подробнее – в колонке Андрея Дикуна Вступить в ЕС и не убить агросектор: какой должна быть имплементация Украиной евростандартов.