Санду вернула гражданство Молдовы бывшему президенту Румынии

Президент Молдовы Майя Санду своим указом восстановила молдовское гражданство бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску, которое в 2017 году у него забрал предшественник Санду на посту Игорь Додон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдовское издание Newsmaker.

Санду поблагодарила Бэсеску за вклад в обеспечение возможности получения гражданами Молдовы румынского гражданства.

"От имени наших граждан я благодарю его за вклад в исправление исторической несправедливости и содействие восстановлению румынского гражданства, продвижение предоставления стипендий для нашей молодежи и неизменную поддержку Молдовы", – сказала Санду 26 мая.

Она добавила, что для нее честь "исправить несправедливость в отношении Бэсеску", вернув ему гражданство Молдовы.

В свою очередь Бэсеску поблагодарил Санду в соцсети.

"Уверяю вас, что я остаюсь преданным делу интеграции Молдовы в Европейский Союз, а также делу воссоединения страны и румынского народа", – написал Бэсеску в Facebook.

Траян Бэсеску и его жена получили гражданство Молдовы в ноябре 2016 года по указу бывшего президента Молдовы Николае Тимофти.

Однако через год победивший на выборах Игорь Додон лишил экс-президента Румынии молдовского гражданства. Бэсеску обжаловал указ Додона в суде, а затем в Апелляционной палате и Высшей судебной палате (ВСП). В ноябре 2018 года ВСП отклонила жалобу Бэсеску о восстановлении гражданства.

Санду ранее заявила, что не может отменить решение ВСП, но сам Бэсеску может снова подать документы на получение молдовского гражданства в соответствии с законом.

Бэсеску в период своего президентства с 2004 по 2014 год внес существенный вклад в упрощение получения румынского гражданства для молдаван.