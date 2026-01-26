На Сицилии произошел масштабный оползень, власти говорят о "драматической ситуации"
Новости — Понедельник, 26 января 2026, 14:52 —
На Сицилии в городе Нишеми, что в провинции Кальтаниссетта, произошел масштабный оползень, который вынудил около 1000 жителей срочно покинуть свои дома.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky TG24.
Оползень активизировался накануне днем и за ночь значительно расширился. Фронт оползня растянулся на 4 километра. Мэр Нишеми Массимилиано Конти назвал ситуацию "драматической".
"Ситуация продолжает ухудшаться, поскольку регистрируются новые обвалы. Мы работаем вместе с Гражданской защитой над поиском альтернативных дорог, чтобы город не остался полностью отрезанным от мира. Ситуация драматическая", – подчеркнул глава города.
Около 300 семей (более 1000 человек) были вынуждены покинуть районы Санте-Кроче, Траппето и виа Пополо. Большинство из них разместили в местном спорткомплексе Pio La Torre или у друзей и родственников.
Движение по основным провинциальным дорогам (SP10 и SP12) полностью перекрыто. Это были ключевые артерии, соединявшие город с трассой Джела-Катания.
Все школы в городе, где проживает около 25 тысяч человек, сегодня закрыты.
Из-за того, что нынешний оползень уже второй за последние десять дней, Нишеми рискует оказаться в изоляции. Единственным действующим сообщением остается дорога в направлении города Виттория.
Региональное правительство Сицилии уже готовит документы для объявления состояния стихийного бедствия. На месте работают команды спасателей, геологи и дроны, которые мониторят динамику движения грунта. Ситуацию осложняют дожди, которые не прекращались в течение всей ночи.
