На Сицилии произошел масштабный оползень, власти говорят о "драматической ситуации"

На Сицилии в городе Нишеми, что в провинции Кальтаниссетта, произошел масштабный оползень, который вынудил около 1000 жителей срочно покинуть свои дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky TG24.

Оползень активизировался накануне днем и за ночь значительно расширился. Фронт оползня растянулся на 4 километра. Мэр Нишеми Массимилиано Конти назвал ситуацию "драматической".

фото с facebook eda communication

"Ситуация продолжает ухудшаться, поскольку регистрируются новые обвалы. Мы работаем вместе с Гражданской защитой над поиском альтернативных дорог, чтобы город не остался полностью отрезанным от мира. Ситуация драматическая", – подчеркнул глава города.

фото: Sky TG24

Около 300 семей (более 1000 человек) были вынуждены покинуть районы Санте-Кроче, Траппето и виа Пополо. Большинство из них разместили в местном спорткомплексе Pio La Torre или у друзей и родственников.

Движение по основным провинциальным дорогам (SP10 и SP12) полностью перекрыто. Это были ключевые артерии, соединявшие город с трассой Джела-Катания.

Все школы в городе, где проживает около 25 тысяч человек, сегодня закрыты.

Из-за того, что нынешний оползень уже второй за последние десять дней, Нишеми рискует оказаться в изоляции. Единственным действующим сообщением остается дорога в направлении города Виттория.

Региональное правительство Сицилии уже готовит документы для объявления состояния стихийного бедствия. На месте работают команды спасателей, геологи и дроны, которые мониторят динамику движения грунта. Ситуацию осложняют дожди, которые не прекращались в течение всей ночи.

Напомним, в Германии сильный снегопад вызвал многочисленные аварии на дорогах. Погодные условия также вызвали значительные задержки в аэропорту Штутгарта.

Аэропорт датской столицы Копенгагена отменил более 20 авиарейсов из-за непогоды.