Что теряет Украина из-за задержки с "финансовым безвизом" и в чем причина

Единая зона платежей в евро (SEPA), охватывающая ЕС и некоторые другие страны Европы, позволяет осуществлять безналичные переводы в евро между странами-участницами так же легко, быстро и дешево, как и внутри одной страны (своего рода "финансовый безвиз").

Впрочем, в отличие от "торгового", "транспортного" или "энергетического безвиза", перспектива его внедрения в Украине вызывает гораздо меньше энтузиазма и больше дискуссий.

О том, почему присоединение к SEPA полезно для Украины и чего нам стоит промедление с этой реформой, читайте в статье старшего экономиста Центра экономической стратегии Яны Охрименко Не ко времени? Почему Украина медлит с "финансовым безвизом" и во сколько обойдется задержка. Далее – краткое изложение статьи.

Выгоды от присоединения к Единой платежной системе будут достаточно ощутимыми, причем почти для всех.

Согласно (несколько консервативным) оценкам IER, ежегодная экономия на комиссиях для Украины может достигать $70–100 млн. Однако эти цифры становятся понятнее, если посмотреть, что это означает для рядового украинского предпринимателя.

Представим, что этот предприниматель осуществляет пять переводов в ЕС в месяц по €1000 каждый. Если учесть комиссии (в том числе фиксированные) украинских банков и корреспондентские комиссии, расчетная выгода может составить до €3000 в год.

Преимущества SEPA касаются не только бизнеса. По данным НБУ, в 2024 году через банки и международные платежные системы в Украину поступило около $186 млн частных переводов из Польши (кстати, общая сумма превышала $3 млрд, но мы сейчас говорим только об официальных каналах).

По оценкам Всемирного банка, средняя стоимость перевода между нашими странами составляет 4–5% от суммы, то есть около $7–9 млн ежегодно уплачивается в виде комиссий и курсовой маржи.

В рамках SEPA аналогичные переводы стоили бы гораздо меньше.

Это означало бы экономию примерно $5–7 млн в год только на частных переводах из Польши.

Более дешевые переводы, развитие цифровой торговли, поддержка малого экспорта и более глубокая интеграция украинского бизнеса в европейский рынок – все эти выгоды можно получить уже сейчас, не дожидаясь нашего вступления в ЕС.

Но, несмотря на выгоды, в Украине не спешат с введением соответствующего законодательства.

Два представленных законопроекта (новый правительственный законопроект зарегистрировали в декабре, а также альтернативный депутатский проект) имеют все шансы привести к фактической отсрочке интеграции в SEPA до момента вступления Украины в ЕС, что только будет накапливать потери для экономики.

"Финансовый безвиз" требует введения европейского законодательства против отмывания и преступного использования денег.

Для этого Украине нужно создать централизованный Реестр счетов и сейфов физических лиц.

Создание такого Реестра – это стандартная практика ЕС в рамках борьбы с отмыванием средств, а не проявление садизма украинского Минфина.

В последнем Отчете о расширении за 2025 год его создание определено как приоритетное обязательство в рамках "Плана Украины".

На данном этапе самой большой проблемой представляется отсутствие адекватного законодательства по цифровой безопасности и защите персональных данных.

Оба законопроекта игнорируют необходимость более адекватного механизма доступа правоохранительных органов к данным. Предлагается предоставить достаточно широкому кругу правоохранительных органов автоматизированный доступ к Реестру счетов и сейфов физических лиц. Да еще и не предусматривается независимый аудит запросов на финансовую информацию.

Например, в Польше правоохранители получают доступ к финансовой информации только по письменному и обоснованному запросу руководителя соответствующего органа.

Подробнее – в материале Яны Охрименко Не ко времени? Почему Украина медлит с "финансовым безвизом" и во сколько обойдется задержка.