ЕС принял стратегию поддержки государств, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной

В среду, 18 февраля, коллегия Европейской комиссии приняла комплексную стратегию для усиления поддержки восточных регионов ЕС, имеющих общую границу с Россией, Беларусью и Украиной.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Раффаэлле Фитто.

Еврокомиссия решила усилить поддержку восточных регионов, граничащих с Украиной, Беларусью или Россией.

"ЕС имеет более 3500 километров сухопутных границ с Россией и Беларусью, почти 1500 километров с Украиной, а также 600 километров, граничащих с морским бассейном Черного моря, который также является общим с Украиной и Россией. Этот документ касается специфических вызовов, с которыми сталкиваются люди и общины, проживающие в этих регионах", – рассказал Фитто.

Он констатировал, что для этих приграничных регионов, больше, чем для любых других в Европе, "существует четкое "до" и "после" 24 февраля 2022 года".

"С начала захватнической войны России места, которые когда-то были созданы для нормальной повседневной жизни, для приграничного шопинга и туризма, сейчас используются для безопасности, деятельности двойного назначения, логистики, беспилотников и экстренной поддержки", – добавил еврокомиссар.

По его словам, многие общины сталкиваются с сочетанием повышенной опасности, более слабой экономической активности и демографического спада.

Еврокомиссия предлагает меры в пяти приоритетных сферах, сочетая политику сплоченности с другими инструментами ЕС.

1) Безопасность и устойчивость: планы по защите критической инфраструктуры и улучшению военной мобильности.

2) Рост и региональное процветание: создание East Invest – специального финансового механизма для предоставления регионам дополнительных средств.

3) Использование местных сильных сторон: инновации, энергетические решения, биоэкономика и новые цепочки добавленной стоимости.

4) Соединение (связь): акцент на транспортных, энергетических и цифровых связях в пределах ЕС и с партнерами.

5) Люди: качественные услуги, образование, здравоохранение, поддержка молодежи и готовность общин.

Как сообщала "Европейская правда", в январе министры обороны стран Балтии подписали в Таллинне соглашение о создании общего военного пространства мобильности.

Финляндия и Польша ранее заявили, что возглавят усилия по защите восточного фланга НАТО от агрессии РФ.

