Польского сенатора лишили водительских прав за превышение скорости на 58 км/ч

В Польше сенатора от партии "Право и справедливость" из Подкарпатского воеводства Мечислава Гольбу лишили водительских прав на три месяца за превышение скорости на 58 км/ч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

17 апреля после 19:00 в поселке Вербна правоохранители остановили для проверки автомобиль Toyota, которым управлял 60-летний сенатор. Транспортное средство двигалось со скоростью 128 км/ч на дороге за пределами населенного пункта.

"Мужчина превысил допустимую скорость на 58 км/ч. Водителю было вынесено предупреждение, а полицейские изъяли его водительское удостоверение на три месяца", – сообщила в пятницу старший лейтенант Анна Длугош из уездной полиции в Ярославе.

Сенатор в беседе с порталом nowiny24.pl объяснил, что спешил на самолет.

Гольба является парламентарием с 2005 года. В 2005–2015 годах он был депутатом Сейма. С 2015 года непрерывно является членом Сената Польши.

