Осужденный за геноцид в Сребренице вновь просит об освобождении по состоянию здоровья

Осужденный за геноцид в Сребренице командир боснийских сербов Ратко Младич вновь подал ходатайство об освобождении по гуманитарным соображениям в связи с состоянием здоровья.

Об этом сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

Адвокаты 84-летнего Младича, приговоренного к пожизненному заключению, подали ходатайство о его освобождении из-под стражи, ссылаясь на постоянное ухудшение состояния здоровья и недавний "серьезный медицинский инцидент".

В ходатайстве отмечается, что он переживает "глубокое и необратимое" ухудшение общего состояния и "приближается к своим последним дням". Утверждается, что недавно он перенес неврологический приступ, из-за которого временно потерял способность говорить и испытывал проблемы с глотанием, что потребовало срочной госпитализации.

По утверждениям адвокатов, сербоязычные врачи, осмотревшие его после этого, назвали состояние угрожающим жизни и таким, которое невозможно полноценно лечить в условиях тюремной больницы.

Младич по окончательному приговору в июле 2021 года был приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992-95 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице.

За время пребывания под стражей в Нидерландах Младич перенес несколько инсультов и инфаркт.

В прошлом году он уже ходатайствовал об освобождении, адвокаты также ссылались на тяжелое состояние здоровья и утверждали, что ему осталось жить, возможно, месяц. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН тогда отклонил ходатайство с объяснением, что тюрьма обеспечивает медицинскую помощь на достаточном уровне.

Младич был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, также приговоренного к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице.

