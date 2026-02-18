Как Босния и Герцеговина движется к освобождению от влияния Москвы и при чем здесь газ

Пока Европа после 2022 года стремительно сокращала импорт российского газа, Босния и Герцеговина (БиГ) оставалась почти полностью зависимой от поставок российского "Газпрома".

И это имело свои последствия, в том числе политические.

Зато сейчас БиГ получила шанс вырваться из этой зависимости. Этот шанс ей дает проект Southern Interconnection – газопровод к LNG-терминалу на хорватском острове Крк.

Речь идет не только о 180 километрах трубы, но и об изменении геополитической орбиты Балкан.

О проекте и его важности читайте в статье специалиста по коммуникациям Razom We Stand Максима Гардуса Бегство с орбиты Кремля: как Босния и Герцеговина избавляется от зависимости от газа из РФ.

До 2022 года Босния и Герцеговина оставалась одной из самых зависимых от российского газа стран Европы.

Ее годовое потребление – всего 200–300 млн кубометров. В масштабах ЕС это статистическая погрешность: Германия до кризиса потребляла более 90 млрд кубометров в год.

Но для экономики этой балканской страны с ВВП около $24 млрд даже такие объемы имеют системное значение.

Все сто процентов импорта обеспечивал "Газпром". Газ шел через TurkStream и сербскую газотранспортную систему. Контрактная модель предусматривала долгосрочную формулу ценообразования, привязанную к нефтяным котировкам.

А соответственно, в 2021–2022 годах, на фоне глобального кризиса, цены для региона выросли в несколько раз.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Европа резко снизила долю российского газа в импорте, поэтому Босния и Герцеговина оставалась почти единственной страной региона, полностью привязанной к Москве. Газ стал инструментом влияния, а не просто источником тепла.

Шанс для Боснии и Герцеговины появился после начала работы в январе 2021 года LNG-терминала на острове Крк с начальной мощностью 2,6 млрд кубометров.

Уже в 2023 году мощность выросла до 2,9 млрд, а проект расширения предусматривает 6,1 млрд кубометров в год с инвестициями более €180 млн.

Это фактически превращает Хорватию в региональный хаб для Центральной и Юго-Восточной Европы.

В 2024 году компания AAFS Infrastructure & Energy выразила готовность инвестировать в строительство южного интерконнектора между Боснией и Герцеговиной и Хорватией (Southern Interconnection). Со стороны ЕС проект вписывается в стратегию REPowerEU – план полного отказа от российского газа к 2027 году.

Для Боснии строительство этой трубы означает не просто альтернативу, а интеграцию в глобальный рынок.

Рынок, где цены формируются на биржах TTF и других площадках, а не в рамках двусторонних политических договоренностей. Это переход от зависимости к конкуренции.

В финансовом измерении это относительно небольшой проект. Однако в политическом – это демонтаж десятилетней монополии.

Кстати, главным двигателем проекта выступило правительство Федерации Боснии и Герцеговины (часть БиГ). В то же время оппозиция проекту сосредоточилась в Республике Сербской – другой части БиГ, в которой пророссийское руководство.

Если Southern Interconnection будет реализован, Босния станет еще одной страной Европы, которая смогла разорвать энергетическую зависимость от Москвы.

Для таких стран, как Словакия и Венгрия, пример Боснии показывает: вопрос не в географии, а в политической воле и готовности инвестировать в диверсификацию.

