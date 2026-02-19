СМИ: сенатор США вступил в перепалку с лидерами Дании и Гренландии на Мюнхенской конференции

Влиятельный сенатор США Линдси Грэм на прошлой неделе вступил в резкую перепалку с лидерами Дании и Гренландии на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, вновь подогрев опасения, что аппетит США к арктическому острову никуда не исчез.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Euractiv.

Напряженность в американо-датских отношениях несколько спала после того, как президент Дональд Трамп отказался от угроз применить военную силу для получения Гренландии и ввести пошлины против восьми европейских стран.

Однако во время встречи с двумя лидерами – премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главой правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном – сенатор Грем предупредил, что если Трамп захочет Гренландию, Вашингтон может просто ее забрать.

Датские источники, присутствовавшие на встрече, рассказали, что Грэм обратился к Фредериксен со словами "little lady" ("маленькая леди"), на что она ответила: "Когда вы с этим закончите, встреча может продолжаться".

Участники описали поведение Грэма как "абсолютно неприемлемое". Один из присутствующих упомянул множество нецензурных слов, а другой охарактеризовал сенатора как "агрессивного".

По данным издания Puck, американские законодатели были удивлены, узнав, насколько кампания Трампа в отношении Гренландии повлияла на восприятие европейцами США и уровень доверия к американским партнерам.

Грэм, влиятельный деятель Республиканской партии и давний сторонник жесткой внешней политики, ранее был громким критиком Трампа после попытки мятежа 6 января 2021 года. Однако после переизбрания Трампа в 2024 году он стал одним из его самых преданных союзников.

Напомним, хотя президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что кризис не решен.

