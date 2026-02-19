ЗМІ: сенатор США зчепився з лідерами Данії та Гренландії на Мюнхенській конференції

Впливовий сенатор США Ліндсі Грем минулого тижня вступив у різку суперечку з лідерами Данії та Гренландії на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, знову підігрівши побоювання, що апетит США до арктичного острова нікуди не зник.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Euractiv.

Напруження в американо-данських відносинах дещо спало після того, як президент Дональд Трамп відмовився від погроз застосувати військову силу для отримання Гренландії та запровадити мита проти восьми європейських країн.

Однак під час зустрічі з двома лідерами – прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та главою уряду Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном – сенатор Грем попередив, що якщо Трамп захоче Гренландію, Вашингтон може просто її забрати.

Данські джерела, присутні на зустрічі, розповіли, що Грем звернувся до Фредеріксен словами "little lady" ("маленька леді"), на що вона відповіла: "Коли ви з цим закінчите, зустріч може продовжуватися".

Учасники описали поведінку Грема як "абсолютно неприйнятну". Один із присутніх згадав безліч нецензурних слів, а інший охарактеризував сенатора як "агресивного".

За даними видання Puck, американські законодавці були здивовані, дізнавшись, наскільки кампанія Трампа щодо Гренландії вплинула на сприйняття європейцями США та рівень довіри до американських партнерів.

Грем, впливовий діяч Республіканської партії та давній прихильник жорсткої зовнішньої політики, раніше був голосним критиком Трампа після спроби заколоту 6 січня 2021 року. Однак після переобрання Трампа у 2024 році він став одним із його найвідданіших союзників.

Нагадаємо, хоча президент США відмовився від своєї вимоги про повне завоювання Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен вважає, що криза не вирішена.

