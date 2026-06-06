В Кремле сообщили о встрече Путина с бывшим канцлером Германии Шредером

В Кремле заявили, что Владимир Путин встретился с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером один на один.

Об этом заявил советник президента РФ Юрий Ушаков, пишет "Интерфакс", передает "Европейская правда".

По словам Ушакова, беседа Путина и Шредера состоялась в Москве, в Кремле. Он назвал ее "хорошей".

"Беседа была дружеской, она состоялась в формате тет-а-тет, лицом к лицу. Подробностей я, честно говоря, не знаю. Она состоялась в Москве, в Кремле", – сказал советник Путина.

Отметим, 2 июня СМИ писали, что Шредер находился с визитом в российской столице, Москве. 82-летнего бывшего лидера Социал-демократической партии считают личным другом российского правителя; он продолжал работать на российские энергетические компании даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, Путин предложил Шредера в качестве посредника, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере в качестве посредника с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев пояснил, что тот, кто годами представлял российские интересы в Германии, не имеет "ни моральной, ни политической легитимности, чтобы сегодня выступать посредником".