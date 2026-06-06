Венс обвинил британские власти в смерти студента из-за миграционной политики

Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил британское правительство, которое "неспособно остановить массовое вторжение мигрантов", в убийстве студента Генри Новака.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Венса, Генри Новак "умер так же, как умирает цивилизация: брошенный, скованный наручниками властью, которая ему не доверяла и не заботилась о нем, и обвиненный в преступлениях на почве ненависти, которых он не совершал".

"Каждый раз, когда гибнет такая жизнь, как его, правильной реакцией – единственной реакцией – является праведный гнев", – сказал он.

Венс заявил, что Новак был бы жив, "если бы последние несколько поколений европейских элит не уступили политике самоненависти и массовому наплыву мигрантов, многие из которых презирают Запад и людей, которые его любят".

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, отвечая на комментарии Венса, сказал, что семья Новака не хочет, чтобы его смерть использовали для создания дальнейшего раскола или ненависти.

"Мы должны уважать их пожелания. Даже в самых ужасных обстоятельствах наша политика должна объединять людей. Вот кто мы есть как страна", – подчеркнул он.

Вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.

Стармер обвинил американского миллиардера и владельца платформы X Илона Маска в вмешательстве в британскую политику на фоне напряженности вокруг убийства Генри Новака.

Государственный департамент США раскритиковал Великобританию из-за убийства 18-летнего юноши.