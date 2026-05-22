В Украину едет Светлана Тихановская, которую МИД называет представительницей Беларуси

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о запланированном визите в Украину лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.

Об этом он сказал на онлайн-конференции во время возвращения с министерской встречи НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Сибига прокомментировал недавние заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко, которого, по словам министра, Украина продолжает считать соучастником преступления против Украины и требовать его наказания.

Публичное предложение Лукашенко о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским глава МИД назвал "очень странным заявлением" и дал понять, что Киев не имеет такой заинтересованности.

"В ближайшее время мы ждем в Украине Тихановскую, поэтому нам есть с кем говорить по всем вопросам относительно Беларуси", – заявил также он. Ранее визит Тихановской не анонсировался. По данным "Европейской правды", он может состояться на следующей неделе.

Комментируя планы Украины на белорусском треке, Андрей Сибига подчеркнул, что считает родственными исторические цели Украины и Беларуси.

"Мы должны помочь Беларуси стать европейской коллегой, потому что Беларусь – это тоже Европа", – пояснил он.

Как сообщала "Европейская правда", на прошлой неделе в МИД назначили ответственного за контакты с белорусской оппозицией, а перед этим Сибига встретился с лидером белорусской оппозиции.

Подготовка к визиту Тихановской в Киев продолжается с начала весны, известно, что она планирует открыть Миссию демократических сил Беларуси в Киеве.

