Почему быстрое вступление Украины является вызовом и для Евросоюза

Еврокомиссар Марта Кос во время "Украинского ланча" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности первой из официальных лиц Еврокомиссии сделала заявление об обсуждении возможности ускоренного вступления Украины в ЕС уже в 2027 году.

"Мы должны найти решение, чтобы преодолеть разрыв между принципом, основанным на заслугах, и методологией, которую мы применяем в течение последних 40 лет, а также геополитическими вызовами – с другой стороны. Мы больше не можем ждать", – заявила она.

О трех существенных вызовах, с которыми эта идея столкнется в ближайшее время, читайте в колонке кандидата экономических наук Александры Буланы Три препятствия для быстрого вступления: что может помешать Украине стать членом ЕС в 2027 году. Далее – краткое изложение.

Итак, первый вызов, отмечает автор колонки, – это необходимость наполнить ускоренное членство содержанием. Очевидно, что Украина (и, вероятно, другие страны-кандидаты) не способна выполнить весь объем реформ для полноценного вступления уже в 2027 году.

Одна из идей – под условным названием "обратное расширение" (reverse enlargement) – заключается в том, что Украина сразу будет формально признана членом ЕС, но практическое наполнение это членство будет приобретать по мере выполнения реформ.

Также обсуждается идея президента Франции Эммануэля Макрона о "Европе двух скоростей". Очевидно, что право голоса по части (уточним – части, а не всем) совместных решений ЕС Украина получит последней.

Александра Булана подчеркивает, что до сих пор неясно, как именно будет происходить открытие доступа к общему рынку и фондам ЕС, а также участие Украины на техническом уровне в институтах Союза.

По ее словам, второй вызов – это внутриполитическая динамика в ЕС. Любые изменения методологии расширения (а ускоренное членство неизбежно означает такие изменения) потребуют единогласного решения всех государств-членов ЕС.

"Достижение такого консенсуса является сложной задачей", – предупреждает кандидат экономических наук.

По ее мнению, ситуация для Украины могла бы упроститься, если бы ускоренное расширение касалось и других стран-кандидатов.

"Но даже если удастся достичь консенсуса среди стран-членов ЕС и согласовать новую волну расширения с участием Украины, Евросоюзу все равно придется искать решение по внутренней реформе... В то же время на сегодняшний день Еврокомиссия еще не представила конкретных проектов такой внутренней реформы", – пишет Булана.

И третье, добавляет автор колонки, – это геополитические вопросы. Она объясняет, что идея ускоренного вступления появилась как часть гарантий безопасности для Украины в рамках переговоров о мире, которые проходят сейчас.

Кроме того, Украина является безусловно важным партнером Евросоюза в сфере безопасности, и обеим сторонам выгодно максимальное вовлечение Украины в сотрудничество с ЕС в области безопасности, констатирует кандидат экономических наук.

А что, если мирного соглашения на этом этапе не удастся достичь? И достаточно ли будет потребностей ЕС в области безопасности для присоединения Украины к общему рынку и полноправного членства?

Но, как отметил бывший президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, "креативность европейских юристов безгранична, когда возникает настоятельная необходимость".

Подробнее – в колонке Александры Буланы Три препятствия для быстрого вступления: что может помешать Украине стать членом ЕС в 2027 году.