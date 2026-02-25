Орбан отправит военных охранять энергообъекты от "украинской угрозы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает HVG, пишет "Европейская правда".

25 февраля венгерский премьер после встречи Совета обороны заявил, что Украина якобы "планирует новые действия" с целью нанести ущерб энергосистеме Венгрии, в дополнение к остановке поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поэтому он будет принимать меры.

"Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры... Мы разместим военных возле энергетических объектов и необходимые средства, чтобы предотвратить атаки. Полиция будет патрулировать вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", – заявил Орбан.

Также он заявил, что распорядился запретить полеты дронов в приграничном с Украиной регионе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, и Украина исключительно из политических мотивов остановила поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.

Он подтвердил, что по этой причине Венгрия продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Сийярто также в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоятся в апреле 2026 года. Соцопросы показывают значительное преимущество оппозиционной партии "Тиса".