Оппозиционная венгерская "Тиса" намного опережает партию Орбана в новом опросе

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" увеличила свое преимущество над партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

Об этом говорится в новом опросе Median, пишет "Европейская правда".

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" увеличила свое преимущество над "Фидес" до беспрецедентных 20 процентных пунктов среди избирателей, определившихся с выбором, а также на 11 процентных пунктов – среди всего населения, имеющего право на голос.

"Тиса" имеет поддержку 55% избирателей, которые определились с выбором, против 35% у "Фидес".

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр после этого опроса пообещал еще больше активизировать свою кампанию.

Опрос был проведен 18-23 февраля среди 1000 человек; погрешность составляет +-3,5 пункта.

Стоит отметить, что 12 февраля лидер "Тисы" Мадяр вышел с публичными объяснениями, что стал жертвой провокации с использованием скрытой съемки интимного характера.

Политик связал появление этого видео с людьми, близкими к партии Виктора Орбана "Фидес".

Также Мадяр заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнершей.

Смотрите подробное видео "ЕП" о том, реальна ли в Венгрии смена антиукраинской власти Орбана.