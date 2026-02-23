Каких изменений требует "еЧерга" на границе и что этому мешает

Электронная система "эЧерга" появилась как антикризисное решение после начала полномасштабной войны. Ее целью было упорядочение очередей грузового автотранспорта, развитие сервисных зон и главное – ускорение пересечения государственной границы в условиях блокады морских портов.

За три года электронная система, внедренная и фактически управляемая Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, стала стандартным элементом функционирования западной границы.

В то же время, несмотря на в целом положительную оценку работы "эЧерги", которую Минразвития как орган-драйвер этого решения предоставляет сервису, ряд системных проблем остается без должного внимания.

Подробнее – в статье эксперта аналитического центра "Европа без барьеров" Евгении Григорьевой Разблокировать границу: где не способна помочь "єЧерга" и как нужно двигаться дальше. Далее – краткое изложение.

Юридически "эЧерга" так и не вышла за пределы эксперимента, что все больше влияет не только на пограничную логистику, но и на способность Украины интегрироваться в европейское транспортное и таможенное пространство.

По состоянию на начало 2026 года "эЧерга" функционирует исключительно на основе подзаконных актов Кабинета министров.

Действующая нормативная база на уровне постановлений правительства не позволяет четко закрепить модель функционирования системы, определить ответственных и установить постоянные правила взаимодействия между государством, бизнесом и оператором сервиса.

В результате система продолжает работать в режиме постоянной "адаптации к обстоятельствам", а не как элемент предсказуемой государственной политики.

Поэтому ключевой вопрос сегодня – не в том, как функционирует система, а в том, как она урегулирована институционально и финансово: без этого "эЧерга" не сможет эволюционировать от сервиса до полноценного инструмента управления границей.

Главным ограничением развития "эЧерги" остается отсутствие финансовой автономности.

Система не имеет стабильных собственных источников финансирования, зависит от временной поддержки зарубежных партнеров, из-за чего сложно инвестировать в качество сервиса, обновление технологий и решения по безопасности.

Как следствие, ее функционал развивается медленно, надежность работы ограничена, а сервисные стандарты не соответствуют ожиданиям бизнеса.

В таком виде "эЧерга" в основном остается цифровой версией "живой очереди" и не использует в полной мере потенциал предварительного бронирования, четких временных слотов и сервисной ответственности. В отличие от практик, распространенных в европейских системах электронных очередей, в частности в эстонской.

Еще одним слабым звеном в развитии "эЧерги" остается отсутствие полноценного анализа регуляторного воздействия.

В результате государство не имеет комплексного представления о влиянии системы на логистику, расходы перевозчиков, бюджетные поступления и эффективность работы контролирующих органов.

Это приводит к принятию решений в реактивном режиме, без стратегического видения развития сервиса и его роли в более широкой системе управления приграничными потоками.

На фоне беспрецедентного усиления интеграции Украины в европейское транспортное пространство и активизации сотрудничества с европейскими партнерами промедление с определением четкой государственной позиции относительно статуса, функций и будущего "эЧерги" создает стратегические риски – в частности, потери возможностей для привлечения внешнего финансирования и участия в совместных инициативах.

При отсутствии четкого правового статуса, прозрачной финансовой модели и долгосрочного видения развития интеграция с европейскими механизмами планирования и цифрового взаимодействия остается затрудненной, а доступ к инструментам финансирования ЕС – фактически закрытым.

