Литва хочет открытия всех переговорных кластеров для Украины в июне

Литва выступает за открытие в июне всех шести кластеров для Украины в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лимассоле.

Литовский дипломат пояснил, что считает дальнейшие проволочки с открытием всех кластеров недопустимыми.

"Мы должны открыть все шесть кластеров в июне. У нас нет права ждать дольше", – сказал он.

По его словам, ЕС также должен решить, как быть дальше с долгосрочной финансовой поддержкой Украины, и, что важнее, "как все больше вовлекать Украину в различные решения по укреплению нашей устойчивости на восточном фланге".

Он подчеркнул, что угроза на восточном фланге ЕС носит экзистенциальный характер.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 27 мая на неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних" призвал Евросоюз в июне открыть все кластеры для Украины в переговорах о вступлении.

По данным СМИ, Европейская комиссия 16 июня предложит открыть только первый из шести кластеров в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Подробнее об этом читайте в статье о том, что происходит в переговорах с ЕС и когда откроют кластеры.