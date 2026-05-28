СМИ: ЕС пока не планирует назначать переговорщика с Россией

Европейский Союз пока не планирует назначать главного переговорщика для возможных мирных переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили высокопоставленные чиновники и дипломаты ЕС агентству DPA.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и ключевые государства-члены, в частности Германия, не считают такой шаг целесообразным на данном этапе, сообщили чиновники агентству в кулуарах неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре.

По словам чиновников, Евросоюз сначала хочет сосредоточиться на стратегии, а не на личностях, в частности на том, какие вопросы ЕС должен обсудить с Россией и как он может поддержать дипломатические усилия, направленные на прекращение войныроссийской в Украине.

Между тем ожидается, что подготовка к дополнительным санкциям против Москвы будет продолжаться, поскольку чиновники ЕС заявляют, что не верят в готовность лидера России Владимира Путина к переговорам.

По информации, полученной агентством, ожидается, что в четверг Европейская комиссия и дипломатическая служба ЕС представят государствам-членам предложения по 21-му пакету санкций против РФ, направленных на финансовый сектор и поставщиков оборонной промышленности.

В Еврокомиссии заявляли, что обсуждение кандидатуры посланника от Европейского Союза для участия в переговорах о мире в Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к завершению войны.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС остается разделенным в вопросе назначения европейского представителя для прямого диалога с Россией в рамках переговоров о мире в Украине.