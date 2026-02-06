Греция запустит онлайн-регистрацию для посещения самых известных достопримечательностей

Греция планирует запустить онлайн-регистрацию для желающих посетить самые известные исторические достопримечательности – чтобы уменьшить очереди.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В апреле Министерство культуры Греции запустит портал Hellenic Heritage (hh.gr), на котором можно будет онлайн приобрести билет для посещения определенной достопримечательности – что должно сократить время ожидания в очередях, особенно в пиковые летние месяцы.

Через портал туристы смогут заранее приобрести билеты в более чем сотню исторических достопримечательностей и музеев.

Кроме того, там разместят информацию на восьми языках о более чем 350 объектах исторического наследия в Греции, что поможет туристам открыть для себя много интересных мест, о которых знают меньше, чем о самых известных.

Для туристических операторов предусмотрена отдельная секция, которая поможет им организовать заказы для больших групп.

В 2024 году в Грецию приехали около 40,7 млн посетителей – на 12,8% больше, чем в 2023 году. 2025 год, итоги которого еще подводят, вероятно, окажется рекордным.

Только в Акрополе, где и раньше существовала онлайн-продажа билетов, их продали 3 миллиона.

Напомним, летом исторические достопримечательности Греции под открытым небом нередко ограничивают прием посетителей из-за экстремальной жары.

Испания в 2025 году зафиксировала туристический рекорд – почти 97 миллионов посетителей.