Греція запустить онлайн-реєстрацію для відвідин найвідоміших пам’яток

Греція планує запустити онлайн-реєстрацію для охочих відвідати найвідоміші історичні пам’ятки – щоб зменшити черги.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У квітні Міністерство культури Греції запустить портал Hellenic Heritage (hh.gr), на якому можна буде онлайн придбати квиток для відвідин певної пам’ятки – що має зменшити час очікування у чергах, особливо у пікові літні місяці.

За допомогою порталу туристи зможуть завчасно придбати квитки до більш як сотні історичних пам’яток та музеїв.

На додачу, там розмістять інформацію вісьмома мовами про понад 350 об’єктів історичної спадщини у Греції, що допоможе туристам відкрити для себе багато цікавих місць, про які знають менше, ніж про найвідоміші.

Для туристичних операторів передбачена окрема секція, що допоможе їм організувати замовлення для великих груп.

У 2024 році до Греції приїхали близько 40,7 млн відвідувачів – на 12,8% більше, ніж у 2023 році. 2025 рік, підсумки якого ще фіналізують, ймовірно, виявиться рекордним.

До лише одного Акрополя, де й раніше існував онлайн-продаж квитків, їх продали 3 мільйони.

Нагадаємо, влітку історичні пам’ятки Греції просто неба нерідко обмежують прийом відвідувачів через екстремальну спеку.

Іспанія у 2025 році зафіксувала туристичний рекорд – майже 97 мільйонів відвідувачів.