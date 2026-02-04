Испания установила рекорд по туризму: почти 97 миллионов посетителей в 2025 году

Испания установила новый рекорд в сфере туризма в 2025 году, приняв 96,8 миллиона иностранных гостей.

Соответствующие данные Национального института статистики приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Количество международных гостей увеличилось на 3,2% по сравнению с 2024 годом, когда страну посетили 94 миллиона туристов.

Испания является одним из самых популярных туристических направлений в мире, где туризм составляет 12,6% валового внутреннего продукта.

Она занимает третье место в списке стран с наибольшими доходами от туризма по версии Всемирного барометра туризма ООН, уступая только Великобритании и Франции.

Доходы Испании от иностранных туристов выросли на 6,8% до 134,7 млрд евро в прошлом году по сравнению с 126 млрд евро в 2024 году, сообщило Министерство туризма.

Автономный регион Каталония привлек около 20,1 млн туристов, что на 0,6% больше, чем в 2024 году. За ней следуют средиземноморские острова и Канарские острова.

Между тем министр туризма Испании Жорди Эреу ожидает, что 2026 год принесет стране увеличение количества иностранных туристов.

Туристический бум в этой средиземноморской стране, хотя и стимулирует ее экономику, привел к напряженности во многих популярных среди туристов местах из-за косвенного влияния на цены на жилье, пробки и проблемы с деградацией природных ресурсов.

В начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретенную нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.

В апреле тысячи протестующих вышли на улицы 40 городов Испании, требуя от правительства решения жилищного кризиса в стране.

12 января 2026 года испанское правительство объявило об ужесточении правил аренды жилья и ограничении среднесрочных договоров аренды в стране.