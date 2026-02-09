Как "экономические популисты" раскалывают ЕС и какие риски это несет для Украины

В ближайшей перспективе внутри ЕС может углубиться раскол между лагерем либерально настроенных "фритредерских" стран и странами из лагеря "экономических популистов".

26 января на очередном заседании Совета министров сельского хозяйства ЕС Польша при поддержке трех других государств-членов (Австрия, Словакия, Венгрия) осуществила демарш в отношении политики ЕС в торговле агропродовольственной продукцией.

Подробнее об их требованиях и возможных последствиях этого демарша – в колонке эксперта по торговой политике ЕС, руководителя брюссельского офиса Украинского клуба аграрного бизнеса Назара Бобицкого Слишком свободная торговля: какие последствия для Украины будет иметь аграрный спор между странами ЕС. Далее – краткое изложение.

Согласно меморандуму, представленному от имени Польши, Австрии, Словакии и Венгрии, все последующие соглашения, которые будет заключать Европейский Союз с третьими странами в сфере торговли агропродовольственной продукцией, должны содержать защитные меры – в качестве обязательных норм.

В качестве примера применения таких защитных мер польский документ приводит соглашение ЕС с блоком МЕРКОСУР.

"Также объектом критики стали прошлогодние договоренности об обновлении тарифных квот в Соглашении об ассоциации с Украиной", – отмечает Бобицкий.

По его словам, Польша и ее единомышленники критикуют введенные в договоренностях защитные меры как "недостаточные" для защиты интересов европейских аграриев и внесли предложения по их усилению.

Среди прочего в документе настаивают на том, чтобы агропроизводители третьих стран также соблюдали стандарты сельскохозяйственного производства ЕС.

Авторы документа считают, что европейские фермеры вынуждены работать в узких рамках жестких требований законодательства ЕС, в связи с чем продукция третьих стран имеет несправедливое конкурентное преимущество перед европейской агропродукцией на европейском рынке.

"Обсуждение польских предложений министрами аграрной политики ЕС показало, что их поддерживает значительное количество государств-членов ЕС, прежде всего из стран Юго-Восточной и Центральной Европы, Франции, а также частично Италии и Бельгии", – пишет Назар Бобицкий.

В то же время против выступили такие страны, как Германия, Нидерланды и Дания.

По словам эксперта по торговой политике ЕС, Германия прямо заявила, что защитные меры в соглашении с МЕРКОСУР задумывались как исключение, а не как прецедент, и должны остаться таковыми.

Эти страны апеллировали к сложной геополитической обстановке, необходимости для ЕС искать альтернативные рынки сбыта и формировать "круг друзей" ввиду непредсказуемости и враждебности политики администрации Трампа.

"И самое главное – эти страны указывали на основополагающий принцип международной торговли, который продолжает влиять на торговую политику государств даже в условиях упадка системы Всемирной торговой организации – принцип взаимности. Поскольку никто не может гарантировать ЕС, что однажды те же требования и меры не будут применены влиятельными и важными странами и в отношении самого европейского экспорта", – отмечает автор колонки.

По его мнению, дискуссию в Совете министров ЕС не следует воспринимать как неприятную неожиданность, а как еще один тревожный симптом деградации старого международного порядка, основанного на либеральных принципах свободы, примата сотрудничества и верховенства права.

Эксперт добавляет, что, несмотря на задекларированную решимость отстаивать старый порядок, ЕС вынужден приспосабливаться к новым реалиям неограниченного протекционизма США, циничного обхода правил государственным капитализмом Китая и упорным настаиванием на "праве на экономическое развитие" как индульгенции на торговые барьеры со стороны таких стран, как Индия.

Этот тренд только усиливается волной политического популизма, который угрожает охватить все новые европейские страны и который бесстыдно пытается заручиться поддержкой фермеров, политически наиболее ангажированной общественной группы.

Углубление раскола внутри ЕС будет ставить под сомнение способность Брюсселя формировать вокруг себя альянсы партнеров, предупреждает руководитель брюссельского офиса Украинского клуба аграрного бизнеса.

Очень многое будет зависеть от политической воли и дипломатического таланта руководителей институтов ЕС.

Подробнее – в колонке Назара Бобицкого Слишком свободная торговля: какие последствия для Украины будет иметь аграрный спор между странами ЕС.