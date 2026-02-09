Как Украина теряет средства из-за торможения реформ и где нужно ускориться

Из-за медленной работы правительства и парламента Украина не получает деньги вовремя.

Нет реформ – нет денег: это то, что до сих пор не все четко понимают в кабинетах власти в Украине.

Эти реформы нужны именно Украине не только для получения денег, но и для повышения макроэкономической стабильности и создания основы для экономического восстановления и роста.

О каких именно обязательствах идет речь и где есть торможение, читайте в статье ведущего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий Цена невыполненных реформ: какую финансовую помощь рискует не получить Украина. Далее – краткое изложение статьи.

Украина годами получала финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ), которая предоставляется по результатам соглашения между ним и Украиной. Транши помощи предоставляются на основе выполнения зафиксированных в Меморандуме структурных маяков – реформ и изменений, которые должны способствовать укреплению Украины.

Структурные маяки, а также другие обязательства зафиксированы в части Меморандума с красноречивым названием "Письмо о намерениях" – то есть намерениях Украины о готовности и желании воплощать изменения.

По текущей программе (которая фактически больше не действует) состоялось аж 8 (!) пересмотров, что объяснялось как тем, что "нам очень нужны деньги", так и тем, что МВФ стал более гибким и отсрочил выполнение многих структурных маяков, которые мы не успевали выполнить.

Однако, поскольку программа уже не соответствовала потребностям современности, осенью 2025 года начали обсуждать новую программу и на уровне персонала достигли договоренности о ней в конце ноября 2025 года.

Ключевое: решение о программе должен принять Совет МВФ, но только после выполнения Украиной предварительных мер. А на этот раз это, в частности, представление законопроекта о НДС для упрощенцев, принятие законопроекта о налогообложении цифровых платформ и отмена льгот по налогообложению посылок (об этом подробнее в Мониторинге RRR4U).

На эти условия согласились власти Украины, но теперь проблемы с выполнением – и поэтому новая программа задерживается.

При этом, как показывает мониторинг, Украина не выполняет и уже имеющиеся структурные маяки (что важно, потому что они не исчезнут, а перекочуют в новую программу).

Кроме того, новая программа МВФ важна для получения помощи от других доноров. Так, программа является якорем для международной помощи на сумму около $115 млрд.

Большая часть этой помощи приходится на ЕС, где у нас также есть определенные проблемы.

Еще одним важным документом, который с 2024 года определяет обязательства Украины, стал План Украины, принятый Кабинетом министров.

Это опять же многочисленные реформы, изменения, политики, которые нужны именно Украине для устойчивости и развития.

Именно определенные в Плане Украины реформы и изменения стали индикаторами механизма поддержки со стороны ЕС, который называется Ukraine Facility. Деньги по этому механизму Украина получает ежеквартально, но только за выполненные индикаторы. И вот здесь начинаются проблемы.

С начала 2025 года RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) регулярно фиксирует задержки с выполнением тех или иных индикаторов.

По состоянию на конец января 2026 года невыполненные Украиной индикаторы стоят государству почти 3,9 млрд евро.

Итак, с первого квартала 2025 года у нас есть "хвост" – увеличение количественного состава Высшего антикоррупционного суда.

Ряд индикаторов первого квартала 2026 года также вряд ли будут выполнены вовремя.

Итак, из-за недостатка политической воли и координации правительство и парламент не выполняют вовремя обязательства, что приводит к задержке в получении средств.

Сейчас большинство государств-членов ЕС пристально наблюдают за выполнением нами плана реформ. Отсутствие прогресса свидетельствует (особенно для стран-скептиков в отношении нашего вступления), что Украине доверять нельзя.

Поэтому нужно работать, а не искать объяснения, почему что-то не сделано вовремя, как те двоечники в школе...

Подробнее – в материале Александры Бетлий Цена невыполненных реформ: какую финансовую помощь рискует не получить Украина.