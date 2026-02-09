ЕС в рамках гарантий безопасности хочет обустроить два военных тренировочных центра в Украине

В качестве вклада Европейского Союза в предоставление гарантий безопасности Украине в рамках мирного процесса, ЕС может обустроить два военных учебных центра на западе Украины.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, который пожелал остаться неназванным из-за уязвимости темы обсуждений.



ЕС рассматривает возможность обустройства двух военных тренировочных центров в западной части Украины.

Собеседник "ЕвроПравды" сообщил, что во время заседания Совета ЕС по иностранным делам по вопросам обороны 11 февраля высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кайя Каллас обсудит эти варианты с министрами обороны Евросоюза – "а затем будет искать их политической и финансовой поддержки".



"Что касается гарантий безопасности, высокий представитель Каллас вместе с Еврокомиссией изучает варианты модернизации инфраструктуры военной подготовки Украины. Украина рассматривает модернизацию нескольких учебных центров на западе Украины, и мы размышляем над поддержкой двух из них", – рассказал он.



Также Евросоюз, по его словам, рассматривает участие или поддержку мониторинга возможного прекращения огня в Украине.



Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в документе о гарантиях безопасности с европейскими союзниками должна быть закреплена дата вступления Украины в ЕС – 2027 год.

Тогда же Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности от США готов к подписанию.

Также сообщалось, что США считают свои гарантии безопасности для Украины более ценными, чем европейские, несмотря на отказ Вашингтона отправлять своих военных.