СМИ: страны Европы обсуждают возможность захвата танкеров "теневого флота" РФ

Министр обороны Великобритании Джон Хили встретился со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить вопрос возможного захвата нефтяных танкеров, связанных с "теневым флотом" России.

Об этом агентству Bloomberg рассказал информированный источник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, встреча Объединенных экспедиционных сил, группы из 10 стран, имеющих общие интересы в Северной Атлантике и Балтийском море, состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

В публикации говорится, что эта встреча подчеркнула рост готовности европейских союзников приложить больше усилий для сокращения доходов, финансирующих развязанную РФ войну против Украины.

"Атмосфера и понимание были такими, что нам нужно быть более активными. Послание заключается в том, что страны, предоставляющие флаги судам "теневого флота", должны знать, что другие страны могут принять соответствующие меры", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью после присоединения к встрече.

Перед принятием любого решения необходимы дополнительные обсуждения, отметил Певкур.

В то же время, как заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсакхна, некоторые члены остаются осторожными, опасаясь "эскалации".

По словам источников, к Хили на встрече присоединился глава британской армии Ричард Нейтон, который представил варианты, включая совместные операции по захвату.

Благодаря такому шагу Объединенные экспедиционные силы смогут опираться на перехват США танкеров, курсирующих в Венесуэлу и из нее.

Собеседник добавил, что пока неясно, в какой степени США будут вовлечены в усилия, возглавляемые Великобританией, но, вероятно, будет определенная координация.

Задержание судов, связанных с Россией, вызвало беспокойство в Москве, и российские чиновники в частном порядке требуют, чтобы США прекратили это, сказал этот источник.

Стоит отметить, что США 9 января захватили танкер Olina в Карибском море на фоне усиления усилий Вашингтона по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

А 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель.

Напомним, в конце января группа из 14 европейских стран выступила с открытым предупреждением в адрес танкеров "теневого флота" России в Балтийском и Северном морях.