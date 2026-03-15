Канада и пять стран Северной Европы углубят оборонное партнерство

В воскресенье, 15 марта, Канада и пять стран Северной Европы объявили о достижении договоренности об углублении сотрудничества в сфере военно-промышленного производства и других направлениях.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Канады Марк Карни стремится наладить более тесные связи с Китаем и странами Ближнего Востока, а также с Индией и Европой, пытаясь уменьшить зависимость своей страны от Соединенных Штатов.

В связи с этим премьер-министры Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Канады, встретившиеся в Осло, заявили, что намерены укрепить свою коллективную оборону, безопасность и устойчивость путем более тесного сотрудничества в сфере оборонных закупок.

"Мы все согласны, что если мы будем тратить эти средства по отдельности или без согласованности, это не будет выгодно для налогоплательщиков. Это также не защитит наших граждан в той мере, в какой мы должны", – сказал Карни во время общения с журналистами после встречи с лидерами стран.

Он подчеркнул, что страны и в дальнейшем будут осуществлять значительные закупки в Соединенных Штатах, но, тем не менее, во всех случаях будут стремиться "осуществлять гораздо больше закупок в рамках партнерства".

Премьер-министры также пообещали продолжать оказывать экономическую, гражданскую, военную и гуманитарную помощь Украине.

"Старый мировой порядок исчез и, вероятно, не вернется. Поэтому мы должны построить что-то новое, и это должен быть мировой порядок, основанный на ценностях, которые мы отстаиваем", – сказала журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Напомним, 6 марта Канада и Соединенные Штаты впервые с октября 2025 года возобновили торговые переговоры, приостановленные по решению президента США Дональда Трампа.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.