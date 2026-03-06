Канада и США возобновили торговые переговоры после почти полугодового перерыва

Канада и Соединенные Штаты впервые с октября 2025 года возобновили торговые переговоры, приостановленные по решению президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBC, пишет "Европейская правда".

6 марта переговорщик от Канады, министр Доминик Леблан встретился в Вашингтоне с американским торговым представителем Джеймисоном Гриром.

После завершения встречи Леблан удержался от комментариев СМИ.

США продолжают взимать "карательные" тарифы Трампа с канадской стали, алюминия, машиностроительной продукции и многих других категорий товаров. Поскольку пришло время и для переговоров по обновлению торгового соглашения между Канадой, США и Мексикой (CUSMA), Канада планирует в рамках этих переговоров попробовать избавиться от тарифов против самых важных для нее сфер экономики.

Это предоставляет США дополнительные "рычаги", чтобы торговаться за желаемые для себя изменения – как, например, по доступу на рынок молочной продукции в Канаде и применению правил, обязывающих американские стриминговые платформы предлагать канадский контент.

Остается угроза, что США захотят в целом "похоронить" соглашение CUSMA и превратить его в отдельные торговые соглашения с Канадой и Мексикой, что сделает Канаду еще более уязвимой к тарифному давлению Трампа.

Напомним, в конце октября 2025 года Трамп поставил на паузу торговые переговоры с Канадой после того, как ему не понравился использованный в информационной кампании аргумент с мнением президента США Рональда Рейгана о тарифах.

В сентябре Трамп объявил 35-процентные тарифы на весь импорт из Канады, за исключением продукции, охватываемой вышеупомянутым соглашением между США, Канадой и Мексикой 2020 года.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.