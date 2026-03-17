О чем Зеленский договорился в Румынии и какой сигнал послал Орбану

Визит Владимира Зеленского в Бухарест 12 марта стал чем-то большим, чем очередная двусторонняя встреча.

Фактически это стало свидетельством того, что Румыния постепенно переходит от роли тылового партнера к государству, которое готово институционализировать долгосрочное стратегическое сближение с Украиной в сферах безопасности, энергетики, Черноморского региона и даже в чувствительном вопросе национальных меньшинств.

О чем договорились с Румынией – в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма"

Наиболее содержательной частью визита стал документ об оборонном сотрудничестве.

Его суть заключается в переходе к совместному производству оборонных систем в Румынии с использованием украинских технологий и опыта.

По сути, Украина прямо предложила соседнему государству-члену ЕС и НАТО не только поддерживать ее оборону, но и интегрировать украинский военно-технологический опыт в европейское оборонное пространство. В этом контексте Бухарест становится одним из возможных хабов новой восточноевропейской оборонной архитектуры.

Стоит отметить важность не только содержания документов, но и момента, в который они были подписаны.

За день до приезда президента Украины в Румынии состоялось заседание CSAT – Верховного совета обороны страны, который рассматривал запрос США о временном размещении дополнительных американских сил и техники на румынских базах. По сообщениям румынской стороны, речь шла о самолетах-заправщиках, средствах связи и мониторинга.

Это совпадение во времени свидетельствует о том, что Бухарест рассматривает украинский вопрос не изолированно, а как часть более широкой конфигурации безопасности – от Чёрного моря до нестабильности на Ближнем Востоке и перераспределения военной инфраструктуры в рамках НАТО.

Еще одно принципиально важное направление достигнутых договоренностей – энергетика. Подписанный документ предусматривает развитие электроэнергетических интерконнекторов, включая линии Черновцы – Сучава и Порубное – Сирет, а также усиление роли Вертикального газового коридора, соединяющего Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.

Совместная декларация поднимает двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, подтверждает поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, закрепляет намерение создать Высокую стратегическую комиссию на уровне президентов, формат регулярных межправительственных встреч и ежегодные консультации в формате "2+2" между внешнеполитическими и оборонными ведомствами.

В то же время в тексте отдельно зафиксированы обязательства по защите прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии, включая языковые права, образование на родном языке и устранение искусственного различия между "румынским" и "молдавским" языками. 31 августа теперь станет Днем румынского языка в Украине.

Кстати, этот визит стал своеобразным "сигналом Орбану", а точнее – избирателям венгерского премьера. Сигнал очень прост: Киев готов идти навстречу просьбам своих союзников о дополнительной защите национальных меньшинств.

Однако речь идет только о странах-союзниках. И есть все основания говорить, что на данный момент Румыния является именно такой страной.

В то же время именно часть, касающаяся нацменьшинств, как и ожидалось, стала поводом для критики в Румынии со стороны ультраправой и оппозиционной партии AUR.

Также следует обратить внимание и на политический "тайминг" этого визита. Закрепление договоренностей именно сейчас – крайне важно, ведь через год, в 2027 году, действующая румынская коалиция может войти в зону турбулентности.

