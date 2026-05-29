Румыния закрывает консульство РФ в Констанце и высылает консула

Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении закрыть генеральное консульство РФ в Констанце и выслать консула.

Об этом он заявил после заседания Совета национальной безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Заседание совета провели после того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в Галаце, в результате чего произошел взрыв и вспыхнул пожар в квартире, расположенной на 10-м этаже здания.

"Прошлой ночью произошел серьезный инцидент, в результате которого двое граждан получили ранения, и вся ответственность за это лежит на России. Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, а консульство в Констанце будет закрыто", – заявил Никушор Дан.

"Мы также обсудили вопросы гражданской обороны на заседании Совета национальной безопасности. Вчера вечером реакция была очень быстрой, и министр внутренних дел проинформировал нас о мерах, которые уже приняты для всей потенциально затронутой территории, увеличив количество персонала и мер. Так что в этом направлении мы готовы", – добавил глава румынского государства.

Дан также сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инцидент в Галаце, который он назвал "самым серьезным инцидентом в сфере безопасности, произошедшим на территории Румынии с начала захватнической войны России против Украины". В свою очередь Марк Рютте выразил "абсолютную солидарность" Альянса с Румынией и подтвердил, что НАТО "готово защищать каждый сантиметр территории союзников".

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан ранее сообщил, что в ответ на попадание российского дрона в многоэтажный дом в городе Галац в ночь на 29 мая официальный Бухарест планирует ввести санкции против дипломатов РФ.